Кубок Англии. Тоттенхэм дожимает Саутгемптон

Это был четвертый поединок "шпор" и "святых" в сезоне и третий в этом году. В чемпионате Англии команды обменялись домашними победами, затем "Хотспур" не смог обыграть "Саутгемптон" в первом матче Кубка (ничья 1:1) и только со второго раза, с огромными усилиями лондонцы дожали невероятно неуступчивого соперника.

Моуриньо вполне мог поплатиться за свою традиционную игру от обороны. Быстро хозяева вышли вперед, помог Стивенс, который случайно срезал мяч в свои ворота. Но еще до перерыва гости отыгрались, один из ударов Льорис отбил перед собой и Лонг переправил сферу в сетку. А затем "святые" вышли вперед - неудержимый Ингс здорово воспользовался пасом Редмонда, обыграл защитника и пробил в самый угол - 1:2.

Спаслись "шпоры" после ударов Лукаса Моуры и Сон Мина. Все же сил у "Саутгемптона" не хватило, получились у подопечных Моуриньо две острые комбинации и еще дважды мяч оказался в воротах Ганна. Все же класс "Тоттенхэма" выше и опыта у игроков больше, но команда Ральфа Хазенхюттля оставила от своих действий очень приятное впечатление.

В 1/8 финала лондонцы сыграют на своем поле против "Норвич Сити". Матч запланирован на 4 марта.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Тоттенхэм - Саутгемптон 3:2

(первый матч 1:1)

Голы: Стивенс 12 (а.г.), Моура 78, Сон Мин 87 - Лонг 34, Ингс 72

Тоттенхэм: Льорис, Фертонген (Фернандеш, 54), Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Дайер, Сессеньон (Санчес, 90), Ндомбеле (Алли, 61), Сон Мин, Лукас Моура.

Саутгемптон: Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Лонг (Адамс, 81), Редмонд, Ингс, Буфаль (Армстронг, 67).

Предупреждения: Беднарек, 55. Фернандеш, 59. Ромеу, 84. Адамс, 85. Ганн, 86.