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Давид Луис верит, что Арсенал сможет завоевать трофеи в нынешнем сезоне

Англия
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Также, по мнению бразильца, лондонцы смогут побороться за место в первой четверке АПЛ

Давид Луис верит, что Арсенал сможет завоевать трофеи в нынешнем сезоне
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Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис рассказал о желании выигрывать титулы в составе "канониров".

"Я всё ещё голоден до трофеев. Я хочу выигрывать титулы вместе с "Арсеналом". Хочу сделать так, чтобы этот клуб снова засиял. Такова моя цель, и я не собираюсь останавливаться, пока этого не добьюсь. Мне нужно ежедневно испытывать этот голод.

Первое, что стоит за командой, завоевавшей трофей, — это вера. Если не веришь и не мечтаешь, будет невозможно этого добиться. Сначала должна быть мечта, а затем нужно понять, что нужно сделать, чтобы воплотить её в реальность.

Я верю, что мы можем завоевать трофеи в нынешнем сезоне. У нас есть шансы в Лиге Европы и Кубке Англии. Мы также хотим сражаться до последнего за место в первой четвёрке АПЛ", — приводит слова Луиса пресс-служба "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис Давид Луиз
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