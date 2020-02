Агуэро – игрок месяца в АПЛ. Серхио установил рекорд, взяв награду в седьмой раз за карьеру

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был признан лучшим игроком января в Английской Премьер-лиге. Аргентинец забил в прошлом месяце 6 голов в 3 матчах.

Данный приз стал для 31-летнего Агуэро седьмым в карьере, что позволило ему выйти на первое место по данному показателю, обойдя экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда и нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. До этого Серхио брал награду в октябре 2013-го, ноябре 2014-го, январе и апреле 2016-го, январе 2018-го и феврале 2019-го.

На приз претендовали вратарь Алиссон и полузащитник Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), полузащитник Абдулай Дукуре из "Уотфорда", лидер "Астон Виллы" Джек Грилиш, форвард "Лестера" Айосе Перес и защитник Джек Стивенс из "Саутгемптона".

Six goals ✅

Two record-breaking landmarks ✅



???? @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January ????#PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA