АПЛ. Брайтон спасается в матче с Уотфордом

В случае победы "Уотфорд" мог бы выбраться из зоны вылета, и все сделали гости для виктории, но "Брайтон" не желал уступать (поскольку сам мог в этом туре оказаться на дне) и вырвал ничью. Довольно напряженная и интригующая получилась встреча, хотя излишняя осторожность порой мешала командам.

Гол Дукуре стал настоящим шедевром, форвард принял пас Капу и смело пошел на трех защитников, элегантно обыграл их и классно пробил в дальний угол - 1:0. Были у "шмелей" еще более очевидные шансы забить, но "чайки" постепенно пришли в себя, перехватили инициативу и больше не пропускали. Более того, хозяева смогли отыграться - прострел с фланга не нес особой угрозы, но Мариаппа срезал мяч в свои ворота.

Одно очко лучше, чем ни одного - поняли это команды на последних минутах и в эндшпиле согласились на ничью. Можно согласиться, что на "Амекс Арене" в 26-м туре играли равные соперники, поэтому и итог справедлив.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Уотфорд 1:1

Голы: Мариаппа 78 - Дукуре 19

Брайтон: 1. Райан, 4. Даффи, 5. Данк, 21. Скелотто (Джаханбахш 73), 33. Берн (Мопе 57), 18. Муй, 20. Марч, 24. Преппер, 13. Гросс (Альсате 62), 11. Троссар, 17. Мюррей.

Уотфорд: 26. Фостер, 6. Мариаппа, 11. Масина, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу (Уэлбек 86), 16. Дукуре, 19. Хьюз, 29. Капу, 37. Перейра (Пузетто 83), 9. Дини.

Предупреждения: Скелотто 35, Марч 90+3 - Хьюз 64, Мариаппа 65