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Норвич - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 15.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Норидже
Команда Юргена Клоппа не имеет права терять такую хорошую возможность увеличить отрыв от "Манчестер Сити". В 26-м туре "Ливерпуль" встречается с последней командой чемпионата – "Норвичем". Судя по всему, проблем у мерсисайдцев возникнуть не должно. Хотя...
Подробнее о матче Норвич - Ливерпуль читайте в отдельном материале.
АПЛ. 26 тур
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Норвич 19:30 Ливерпуль
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa>>
Телетрансляция на канале Setanta
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