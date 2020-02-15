Норвич - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Юргена Клоппа не имеет права терять такую хорошую возможность увеличить отрыв от "Манчестер Сити". В 26-м туре "Ливерпуль" встречается с последней командой чемпионата – "Норвичем". Судя по всему, проблем у мерсисайдцев возникнуть не должно. Хотя...

Подробнее о матче Норвич - Ливерпуль читайте в отдельном материале.

АПЛ. 26 тур

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Норвич 19:30 Ливерпуль

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