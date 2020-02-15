Микель Артета: Следующие две-три недели будут определяющими для всего Арсенала

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящих матчей "канониров".

"Арсенал" прогрессирует быстрее, чем я ожидал. Когда я оказался здесь, я узнал о вещах, о которых не подозревал, которые нужно было решить. Мы выиграли не слишком много матчей, но я четко осознаю, почему. Есть много факторов.

Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели будут определяющими в плане того, где мы окажемся в последние 4-5 недель сезона, сможем ли бороться за еврокубки", – заявил Артета.