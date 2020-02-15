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Микель Артета: Следующие две-три недели будут определяющими для всего Арсенала
Испанский наставник "пушкарей" поделился своими мыслями
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящих матчей "канониров".
"Арсенал" прогрессирует быстрее, чем я ожидал. Когда я оказался здесь, я узнал о вещах, о которых не подозревал, которые нужно было решить. Мы выиграли не слишком много матчей, но я четко осознаю, почему. Есть много факторов.
Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели будут определяющими в плане того, где мы окажемся в последние 4-5 недель сезона, сможем ли бороться за еврокубки", – заявил Артета.
В текущем сезоне чемпионата Англии "Арсенал" набрал за 25 туров 31 очко и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.