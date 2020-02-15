  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета: Следующие две-три недели будут определяющими для всего Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета: Следующие две-три недели будут определяющими для всего Арсенала

Англия
(1 голосов)

Испанский наставник "пушкарей" поделился своими мыслями

Микель Артета: Следующие две-три недели будут определяющими для всего Арсенала
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящих матчей "канониров".

"Арсенал" прогрессирует быстрее, чем я ожидал. Когда я оказался здесь, я узнал о вещах, о которых не подозревал, которые нужно было решить. Мы выиграли не слишком много матчей, но я четко осознаю, почему. Есть много факторов.

Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели будут определяющими в плане того, где мы окажемся в последние 4-5 недель сезона, сможем ли бороться за еврокубки", – заявил Артета.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Арсенал" набрал за 25 туров 31 очко и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...