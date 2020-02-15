Райола: Наряду с Ювентусом есть и другие клубы, которые заинтересованы в Погба

Мино Райола прокомментировал будущее своего клиента - французского хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Он никогда не переставал улыбаться, но, очевидно, прекрасный игрок не едет в "Манчестер Юнайтед", чтобы не бороться за Лигу чемпионов или Премьер-лигу. Было бы неправильно, если бы я не признал, что Поль хочет остаться на самом высоком уровне. В первую очередь Погба будет стараться изо всех сил, а затем мы увидим в конце сезона, нужно ли ему остаться в "МЮ" или нет.

Я общаюсь с "Ювентусом" и Недведом о многих вещах, в том числе о Погба и других игроках. Так должно быть только с большими клубами. Нужно получить информацию, посмотреть, что происходит, сформулировать несколько гипотез, немного помечтать...

Наряду с "Ювентусом" есть и другие клубы, которые заинтересованы в Погба, но сейчас он в "МЮ". На трансферном рынке нет ничего невозможного, что уже доказали "Юве", "ПСЖ" и "Реал". Достижение невозможных вещей – часть этого бизнеса", - рассказал Райола.