Норвич - Ливерпуль 0:1. В полушаге от сенсации

Кто мог знать, что явный аутсайдер окажет такое сопротивление лидеру чемпионата? Как и обычно "Ливерпуль" полностью доминировал, тотально превосходил соперника и создавал моменты - забить долго не удавалось. Впрочем, это известное явление для Англии, когда андердог так издевается над фаворитом, буквально тормозит его, хотя класс команды Юргена Клоппа все же сказался на итоговом результате.

Обязаны были забивать в первом тайме Окслейд-Чемберлен, Кейта и Фирмино, но мяч не шел в ворота, самоотверженная игра "канареек", либо плохое завершение атак "Ливерпуля" оставляли нули на табло. У хозяев встречи можно отметить пару относительно опасных выпадов с участием Пукки, да и то, для Алисона особых проблем не создавалось.

Одним из героев встречи стал Тим Крул, невероятно крутой матч провел голкипер "канареек", особо много работы у него было во втором тайме. Крул взял два верных голевых момента мерсисайдцев, всегда блестяще действовал на выходах и внушал уверенность своим защитникам. Кейта и Салах во втором тайме не смогли пробить вратаря "Норвича".

Но хозяева не смогли сотворить сенсацию, были близки, вот только "Ливерпуль" уже умеет собраться и сломить любое сопротивление. В этот раз сыграли замены. Интересно, что после удара Тетти мяч попал в штангу ворот "красных", а буквально в следующей атаке - не забиваешь ты... Хендерсон из центрального круга сделал пас в штрафную на Мане (форвард недавно вышел на поле), обыграл защитника и пробил в ближний угол - 1:0. Юбилейный сотый гол Мане в АПЛ.

Все справедливо - "Норвич" показал характер и желание остаться в Премьер-лиге (шансы еще остаются), а "Ливерпуль" укрепляет свои позиции на вершине. Вряд ли кто-то сможет догнать мерсисайдцев в чемпионате, но команде Клоппа уже пора думать и про Лигу Чемпионов. В ближайший вторник в Мадриде с местным "Атлетико" сыграют "красные" и жертвовать этим поединком никак не может входить в планы "красных".

АПЛ. 26 тур

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Норвич - Ливерпуль 0:1

Голы: Мане 78

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 3. Байрэм (Льюис 27), 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 23. Маклин, 7. Рупп (Буэндия 83), 14. Кантуэлл, 25. Дуда, 27. Тетти (Дрмич 84), 22. Пукки.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Фабиньо 60), 9. Фирмино, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта (Милнер 84), 15. Окслэйд-Чемберлен (Мане 60).

Предупреждения: Хэнли 41 - Кейта 83, Мане 90