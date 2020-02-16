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Астон Вилла - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 16 февраля, начало встречи в 16:00

Астон Вилла - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол

В первом матче этого чемпионата "Тоттенхэм" довольно легко обыграл "Астон Виллу" 3:1. Более того, в четырех последних очных матчах между этими командами сильнее были лондонцы. Однако бирмингемцы должны освоиться в АПЛ (после возвращения из Чемпионшипа) и показать более солидный футбол. Тем более при своих болельщиках нельзя упасть лицом в грязь.

АПЛ. 26 тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Астон Вилла 16:00 Тоттенхэм

Команда Моуриньо выиграла в двух последних матчах чемпионата – у "Ман Сити" и "Норвича". А также в Кубке Англии "Тоттенхэм" прошел "Саутгемптон". Все эти матчи не похожи друг друга, по игре есть вопросы к "шпорам", но есть результат, а сейчас для "Хотспур" это главное.

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"Астон Вилла" проиграла в последнем матче АПЛ, "Борнмут" оказался сильнее 2:1. Однако недавно в Кубке лиги подопечные Дина Смита прошли "Лестер" (2:1) и оказались в финале турнира – великолепное достижение, которое может добавить уверенности бирмингемцам.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Букмекеры и специалисты считают "Тоттенхэм" безусловным фаворитом встречи на "Вилла Парк". Однако на своем поле "Астон Вилла" выступает очень неплохо, в последних матчах только "Ман Сити" обыгрывал хозяев в Бирмингеме. Можно не сомневаться, что "шпоры" пропустят как минимум один мяч, забьют, скорее всего, больше хозяев. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.

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В статье: Жозе Моуриньо Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) Прогнозы
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