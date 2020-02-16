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Гвардиола планирует отработать контракт с Ман Сити до конца – СМИ

Англия
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Пеп не помышляет о смене клуба

Гвардиола планирует отработать контракт с Ман Сити до конца – СМИ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует остаться в клубе на следующий сезон, даже если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию "горожан".

Напомним, в минувшую пятницу УЕФА наказал "Сити" отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов, после чего появились слухи о том, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим лето.

Однако по информации Daily Mirror, что каталонский специалист заверил боссов клуба, что отработает свой контракт до конца. Нынешнее соглашение сторон истекает в 2021 году. В то же время подписание нового контракта с Гвардиолой теперь находится под большим вопросом.

Если апелляция "горожан" будет отклонена, то следующий сезон станет первым в тренерской карьере Гвардиолы, когда он не будет выступать в Лиге Чемпионов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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