Гвардиола планирует отработать контракт с Ман Сити до конца – СМИ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует остаться в клубе на следующий сезон, даже если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию "горожан".

Напомним, в минувшую пятницу УЕФА наказал "Сити" отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов, после чего появились слухи о том, что Гвардиола может покинуть "Этихад" грядущим лето.

Однако по информации Daily Mirror, что каталонский специалист заверил боссов клуба, что отработает свой контракт до конца. Нынешнее соглашение сторон истекает в 2021 году. В то же время подписание нового контракта с Гвардиолой теперь находится под большим вопросом.

Если апелляция "горожан" будет отклонена, то следующий сезон станет первым в тренерской карьере Гвардиолы, когда он не будет выступать в Лиге Чемпионов.