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Клопп побил клубный рекорд Ливерпуля

Англия
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Он выиграл 153 матча с 250

Клопп побил клубный рекорд Ливерпуля
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп установил клубный рекорд по итогам первых 250 матчей во главе команды.

По информации Opta в "Твиттере", из 250 матчей немецкий специалист выиграл 153. Таким образом, он превзошёл предыдущего рекордсмена мерсисайдцев – Кенни Далглиша, которому удалось победить в 152 матчах из первых 250. Тройку лучших замыкает Рафаэль Бенитес (142).

Напомним, что Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года, сменив уволенного Брендана Роджерса. Под руководством немецкого специалиста команда в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, после чего стала обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В нынешней кампании красные выиграли в английской Премьер-лиге 25 матчей из 26 и занимают первое место в турнирной таблице с отрывом в 25 очков от второй строчки, при этом у Манчестер Сити ещё одна игра в запасе.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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