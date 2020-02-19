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Гендиректор Манчестер Сити: Все обвинения являются ложными

Англия
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Клуб из Манчестера оспорит решения

Гендиректор Манчестер Сити: Все обвинения являются ложными
Новина українською

Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал отстранение клуба от еврокубков сроком на два года.

"Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первое — все обвинения являются ложными. И второе — мы сделаем всё возможное, чтобы доказать это.

Мы знаем, что болельщики поддерживают нас. Мы это чувствуем. Фанаты "Манчестер Сити" прошли через серьёзные испытания за десятилетия. Это просто ещё одна проблема. Мы будем держаться вместе, мы пройдём через это и не подведём фанатов.

У нас стабильный клуб, он прибыльный, у нас нет долгов, наши счета проверялись много раз аудиторами. Мы ищем скорейшее решение. Надеюсь, что всё будет завершено до лета.

Очевидно, что Гвардиола обо всём в курсе. Он сосредоточен на футболе, на предстоящих матчах. Футболисты также спокойны и сосредоточены. Это больше юридический вопрос, чем футбольный", — приводит слова Сориано Mirror.

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В статье: Ферран Сориано Манчестер Сити
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