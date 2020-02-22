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Моуриньо: Уже знаю, какую тактику Лэмпард выберет на игру с Тоттенхэмом
Mind games от сеу Жозе
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что знает, какую тактику изберет "Челси" на матч против его команды.
В преддверии этого дерби Моуриньо обратился к "играм разума" и выразил уверенностью, что Фрэнк Лэмпард снова насытит центр обороны тремя игроками, как и в декабре, когда "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 0:2.
"Мне сказали, что они вернутся к схеме с пятью защитниками. Они обычно это делают, когда их результаты оставляют желать лучшего.
Откуда я это знаю? Оттуда же, откуда вы, журналисты, берете много новостей, не раскрывая свои источники", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
Матч "Челси" – "Тоттенхэм" пройдёт сегодня, 22 февраля. Игра начнётся в 14:30.