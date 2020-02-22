  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Уже знаю, какую тактику Лэмпард выберет на игру с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Уже знаю, какую тактику Лэмпард выберет на игру с Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

Mind games от сеу Жозе

Моуриньо: Уже знаю, какую тактику Лэмпард выберет на игру с Тоттенхэмом
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что знает, какую тактику изберет "Челси" на матч против его команды.

В преддверии этого дерби Моуриньо обратился к "играм разума" и выразил уверенностью, что Фрэнк Лэмпард снова насытит центр обороны тремя игроками, как и в декабре, когда "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 0:2.

"Мне сказали, что они вернутся к схеме с пятью защитниками. Они обычно это делают, когда их результаты оставляют желать лучшего.

Откуда я это знаю? Оттуда же, откуда вы, журналисты, берете много новостей, не раскрывая свои источники", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

Матч "Челси" – "Тоттенхэм" пройдёт сегодня, 22 февраля. Игра начнётся в 14:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...