Лэмпард: Кепа должен тренироваться с огромной самоотдачей, тогда его ситуация может измениться

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию Кепы Аррисабалаги, пропустившего последние три матча.

"С руководством клуба я полностью по одну сторону баррикад. Мы все хотим наилучшего. Я принимаю решения, и мне за это платят. Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательно.

Все, что нужно Кепе – тренироваться с огромной самоотдачей, чего я требую от всех игроков. Конечно, ситуация может измениться", – сказал Лэмпард ESPN.