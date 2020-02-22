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Лэмпард: Кепа должен тренироваться с огромной самоотдачей, тогда его ситуация может измениться
Наставник рассказал об ситуации с первым номером команды
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию Кепы Аррисабалаги, пропустившего последние три матча.
"С руководством клуба я полностью по одну сторону баррикад. Мы все хотим наилучшего. Я принимаю решения, и мне за это платят. Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательно.
Все, что нужно Кепе – тренироваться с огромной самоотдачей, чего я требую от всех игроков. Конечно, ситуация может измениться", – сказал Лэмпард ESPN.
Напомним, Кепа является самым дорогим голкипером в истории футбола. "Синие" заплатили за него 80 миллионов евро.