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Лэмпард: Кепа должен тренироваться с огромной самоотдачей, тогда его ситуация может измениться

Англия
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Наставник рассказал об ситуации с первым номером команды

Лэмпард: Кепа должен тренироваться с огромной самоотдачей, тогда его ситуация может измениться
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию Кепы Аррисабалаги, пропустившего последние три матча.

"С руководством клуба я полностью по одну сторону баррикад. Мы все хотим наилучшего. Я принимаю решения, и мне за это платят. Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательно.

Все, что нужно Кепе – тренироваться с огромной самоотдачей, чего я требую от всех игроков. Конечно, ситуация может измениться", – сказал Лэмпард ESPN.

Напомним, Кепа является самым дорогим голкипером в истории футбола. "Синие" заплатили за него 80 миллионов евро.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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