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Арсенал - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 23 февраля, начало встречи в 18:30
Лишь условный фаворит "Асренал" во встрече с "Эвертоном", во-первых, "ириски" находятся выше в турнирной таблице, а также имеют больше побед в последних матчах АПЛ. При этом отметим, что и лондонская и ливерпульская команды постепенно поправляют свое турнирное положение и выбираются из низов, тем интереснее будет следить за очным поединком этих соперников.
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Арсенал 18:30 Эвертон
В девяти последних поединках (во всех турнирах) "канониры" не проигрывают – пять побед и четыре ничьи. В чемпионате неделю назад подопечные Артеты обыграли "Ньюкасл" 4:1, а среди недели в Лиге Европы лондонцы в гостях одолели "Олимпиакос" (1:0). Судя по всему, приходят в себя "канониры" и готовы возвращаться на прежние места.
При Анчелотти существенно лучше выглядит и "Эвертон" - серия из пяти матчей без поражений, три из них победные. В прошлом туре "ириски" справились с "Кристал Пэлас" 3:1. Единственной проблемой ливерпульского клуба является тот факт, что все еще много пропускает он, больше мяча за игру.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Два очка разделяют команды в турнирной таблице, а в случае победы "Эвертон" максимально близко подойдет к группе лидеров. Впрочем, такой вариант маловероятен, шансов победить больше у хозяев, но все, скорее всего, завершится результативным миром. Невозможно отдать предпочтение кому-то из соперников. Прогноз: ничья 2:2.