Арсенал - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ

Лишь условный фаворит "Асренал" во встрече с "Эвертоном", во-первых, "ириски" находятся выше в турнирной таблице, а также имеют больше побед в последних матчах АПЛ. При этом отметим, что и лондонская и ливерпульская команды постепенно поправляют свое турнирное положение и выбираются из низов, тем интереснее будет следить за очным поединком этих соперников.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал 18:30 Эвертон

В девяти последних поединках (во всех турнирах) "канониры" не проигрывают – пять побед и четыре ничьи. В чемпионате неделю назад подопечные Артеты обыграли "Ньюкасл" 4:1, а среди недели в Лиге Европы лондонцы в гостях одолели "Олимпиакос" (1:0). Судя по всему, приходят в себя "канониры" и готовы возвращаться на прежние места.

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При Анчелотти существенно лучше выглядит и "Эвертон" - серия из пяти матчей без поражений, три из них победные. В прошлом туре "ириски" справились с "Кристал Пэлас" 3:1. Единственной проблемой ливерпульского клуба является тот факт, что все еще много пропускает он, больше мяча за игру.

Два очка разделяют команды в турнирной таблице, а в случае победы "Эвертон" максимально близко подойдет к группе лидеров. Впрочем, такой вариант маловероятен, шансов победить больше у хозяев, но все, скорее всего, завершится результативным миром. Невозможно отдать предпочтение кому-то из соперников. Прогноз: ничья 2:2.