Джеррард: Я ещё не готов к работе в Ливерпуле

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард считает, что ему пока рано помышлять об работе в "Ливерпуле".

"Я понимаю, почему болельщики предполагают, что я мог бы стать следующим тренером после Клоппа. Все потому что я был капитаном так долго, и большая часть фанатов хотела бы, чтобы я вернулся в клуб.

Но я достаточно умен, чтобы понять, что, в первую очередь, вы должны быть достаточно хороши в своем деле. Владельцы должны понимать, что вы правильный человек.

Если бы у меня был шанс возглавить Ливерпуль, я бы хотел быть лучше подготовленным, чем сейчас. Вы не можете планировать все сезон за сезоном. Если ситуация изменится на считанные месяцы, вы потеряете работу. Готов ли я сейчас к работе в Ливерпуле? Вероятно, нет", — цитирует Джеррарда Goal.