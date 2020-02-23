  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джеррард: Я ещё не готов к работе в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеррард: Я ещё не готов к работе в Ливерпуле

Англия
(1 голосов)

Англичанин трезво оценивает свои нынешние навыки

Джеррард: Я ещё не готов к работе в Ливерпуле
Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард считает, что ему пока рано помышлять об работе в "Ливерпуле".

"Я понимаю, почему болельщики предполагают, что я мог бы стать следующим тренером после Клоппа. Все потому что я был капитаном так долго, и большая часть фанатов хотела бы, чтобы я вернулся в клуб.

Но я достаточно умен, чтобы понять, что, в первую очередь, вы должны быть достаточно хороши в своем деле. Владельцы должны понимать, что вы правильный человек.

Если бы у меня был шанс возглавить Ливерпуль, я бы хотел быть лучше подготовленным, чем сейчас. Вы не можете планировать все сезон за сезоном. Если ситуация изменится на считанные месяцы, вы потеряете работу. Готов ли я сейчас к работе в Ливерпуле? Вероятно, нет", — цитирует Джеррарда Goal.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...