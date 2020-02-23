АПЛ. Манчестер Юнайтед громит Уотфорд, а Вулверхэмптон унижает Норвич

АПЛ. 27-й тур

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На удивление долго продержался "Уотфорд" в матче на "Олд Траффорд". В первые десять минут игры уже три мяча могло оказаться в воротах гостей. Гринвуд, Фернандеш и Ван-Биссака не попали в цель из очень выгодных позиций. У "шмелей" отметим инициативность Дукуре и Перейры, но не более того.

В конце первого тайма подопечные Сульшера все же дожали соперника, Фернандеш рвался к воротам, его сбил голкипер, сам португалец и реализовал приговор, по разным углам разведя мяч и голкипера. Сразу после первого гола, Фернандеш мог забивать и второй, после великолепного паса Марсьяля новичек "МЮ" пробил рядом со штангой.

Забил и увеличил преимущество хозяев Марсьяль - великолепно он накрутил защитника, а затем и голкипера, едва не запутался сам, но все же смог пробросить мяч в сетку. Не думали расслабляться "красные дьяволы", все у них получалось и на кураже довели дело до разгрома. Фернандеш отдал пас в центр на Гринвуда, его не встречали защитники, пришлось бить - 3:0.

Поправляет свое положение "Ман Юнайтед", уже пятый коллектив Сульшера в табели про ранги, а "Уотфорд" загруз в зоне вылета.

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Ман Юнайтед - Уотфорд 3:0

Голы: Фернандеш 41 (пен.), Марсьяль 60, Гринвуд 75

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс, 26. Гринвуд (Чон 80), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред (Мактоминей 79), 9. Марсьяль (Игало 80).

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 11. Масина, 15. Кэткарт, 27. Кабаселе, 7. Деулофеу, 16. Дукуре (Клеверли 80), 19. Хьюз, 29. Капу, 37. Перейра (Сарр 69), 9. Дини (Уэлбек 76).

Предупреждения: Кэткарт 67

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Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Норвич Сити 3:0

Голы: Жота 19, Жота 30, Хименес 50