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Сульшер: Две хорошие победы от МЮ, два матча на ноль. Хотим продолжать так и дальше
Наставник "красных дьяволов" прокомментировал победу над "Уотфордом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после победы над "Уотфордом" в рамках 27-го тура АПЛ.
"Очень хорошая победа. Две хорошие победы, два матча на ноль, голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе.
Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.
Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он придал всем импульс и намерен управлять игрой команды", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.