  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал попытается подписать ван Дайка за 180 миллионов евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал попытается подписать ван Дайка за 180 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Но согласится ли голландец?

Реал попытается подписать ван Дайка за 180 миллионов евро
Новина українською

"Реал" предложит "Ливерпулю" 180 миллионов за защитника Вирджила ван Дайка, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

Как пишет источник, "Реал" хочет приобрести 28-летнего защитника в летнее трансферное окно. Сообщается, что окончательное решение в случае, если "Ливерпулю" поступит предложение, будет за ван Дайком.

Напомним, что ван Дайк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года за 84,65 миллиона евро. В сезоне-2019/20 голландец провел за мерсисайдцев 37 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Также, он занял второе место в номинации лучшему футболисту 2019 года "Золотой мяч", уступив лишь Лионелю Месси из "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 15:55
Ага. Ван Дейка, Мбаппе и Холланда в одно трансферное окно))).
Ответить
+1
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.02.2020 в 16:23
Ага,ага.. о по итогу будет: вернут Лунина из аренды, на замену Дыркуа.2: приледелают костыли Азару! 3_:куплять какие то новые колеса Винисиусу, которые по допингу ещё не проходят. Вот и все трансферное лето.
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 16:42
Ты я вижу далеко от оленя не ушёл. Но он хоть без ошибок уйню пишет))).
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...