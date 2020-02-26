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Реал попытается подписать ван Дайка за 180 миллионов евро
Но согласится ли голландец?
"Реал" предложит "Ливерпулю" 180 миллионов за защитника Вирджила ван Дайка, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.
Как пишет источник, "Реал" хочет приобрести 28-летнего защитника в летнее трансферное окно. Сообщается, что окончательное решение в случае, если "Ливерпулю" поступит предложение, будет за ван Дайком.
Напомним, что ван Дайк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года за 84,65 миллиона евро. В сезоне-2019/20 голландец провел за мерсисайдцев 37 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Также, он занял второе место в номинации лучшему футболисту 2019 года "Золотой мяч", уступив лишь Лионелю Месси из "Барселоны".