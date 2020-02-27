Экс-игрок МЮ: Погба нужно продать. Он приносит слишком много негатива

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что "красным" нужно продать хавбека Поля Погба.

"Погба приносит слишком много негатива в клуб. Он обладает невероятным качеством, но в среднем может продемонстрировать это только в одном матче из 10.

Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" стоит продать Поля. Ему будет очень сложно вернуться в команду. Весь сезон он находится не в форме.

Агент Погба говорит, что "Ювентус" — это его дом. Получается, он уехал из дома в отпуск, а теперь хочет вернуться. Так это выглядит со стороны", — приводит слова Паркера Daily Mail.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.