Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок МЮ: Погба нужно продать. Он приносит слишком много негатива
По мнению защитника, Поль не тот игрок, который нужен МЮ
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что "красным" нужно продать хавбека Поля Погба.
"Погба приносит слишком много негатива в клуб. Он обладает невероятным качеством, но в среднем может продемонстрировать это только в одном матче из 10.
Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" стоит продать Поля. Ему будет очень сложно вернуться в команду. Весь сезон он находится не в форме.
Агент Погба говорит, что "Ювентус" — это его дом. Получается, он уехал из дома в отпуск, а теперь хочет вернуться. Так это выглядит со стороны", — приводит слова Паркера Daily Mail.
Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.