Борнмут - Челси. Прогноз на матч АПЛ

В прошлом туре чемпионата "Челси" добыл стратегическую победу над одним из конкурентов за четвертое место, одолев "Тоттенхэм" 2:1. Серию из четырех матчей без побед прервали подопечные Лэмпарда и показали, что готовы бороться за высокие места. Однако, в мид-уик у лондонцев была игра в Лиге Чемпионов с "Баварией", мюнхенцы камня на камне не оставили от "синих" (3:0), оголив все проблемы "Челси".

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Борнмут 17:00 Челси

"Борнмут" проиграл в двух последних матчах чемпионата – "Бернли" (0:3) и "Шеффилду" (1:2). Непохожи эти поражения, в каждом следующем поединке подопечные Эдди Хау показывают разную игру и непохожие результаты, в нестабильности они могли бы поспорить с "Челси". В последнее время "Борнмут" одна из самых бескомпромиссных команд АПЛ – в 17 матчах всего одна ничья.

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В декабре прошлого года встречались между собой "Челси" и "Борнмут", на своем поле "синие" уступили "вишням" (0:1). Более того, и предпоследнее свидание команд завершилось победой "Борнмута" с еще более убедительным счетом 4:0. Довольно неудобный соперник ждет столичную команду, хотя сейчас подопечные Хау явно на спаде и отчаянно борются за сохранение прописки в АПЛ.

Гости будут играть на победу хотя бы ради того, чтобы реабилитироваться за недавний разгром от "Баварии" во вторник. А еще у "Челси" появилась возможность включиться в борьбу за третье место, "Лестер" свой матч в этом туре уже проиграл, а отставание "синих" от бронзовой позиции составляет всего шесть пунктов. Сейчас "Борнмут" не похож на ту команду, которая может доставить серьезные неприятности лондонцам. Прогноз: победа гостей 2:0.