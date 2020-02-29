АПЛ. Челси не смог обыграть Борнмут и долгожданная победа Вест Хэма

АПЛ. 28-й тур

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В трех последних матчах с "Борнмутом" лондонцы набрали аж одно очко - ранее было два поражения (0:1 и 0:4). Очень неудобный соперник противостоял "синим" в этом туре. Гости смогли забить первыми, Жиру сильно пробил и попал в штангу, а затем Алонсо добил снаряд в сетку.

Казалось бы, хороший первый тайм выдал "Челси", все держали под контролем подопечные Лэмпарда. Однако хозяева не сдавались, регулярно беспокоили фоворита встречи и добились своего. Получилась блестящая трехминутка - сначала Лерма головой пробил после розыгрыша углового, а затем Кинг воспользовался выверенной передачей Стейси. При счете 2:1 гости стали серьезно нервничать и ошибаться.

Несколько моментов потерял "Челси", Маунт, Жиру и Джеймс не реализовали хорошие возможности, повезло, что забил Алонсо. На последних минутах удар Педро оказался заблокированным, а Маркос добил мяч - гол похожий на первый точный удар.

Ничья, как подарок для гостей, на большее они не наиграли. Действия "синих" оставляют очень противоречивые впечатления.

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Борнмут - Челси 2:2

Голы: Лерма 54, Кинг 57 - Алонсо 33, Алонсо 86

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. С. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма, 16. Л. Кук (Гослинг 82), 17. Стейси, 24. Фрэйзер, 29. Биллинг, 7. Кинг (Станислас 68), 13. Уилсон.

Челси: 13. Кабальеро, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 29. Томори (Виллиан 64), 5. Жоржиньо (Баркли 64), 17. Ковачич, 19. Маунт, 11. Педро, 18. Жиру (Батшуайи 72).

Предупреждения: Смит 59, Уилсон 88 - Жоржиньо 17, Кристенсен 71

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С первого января не могли в чемпионате выиграть "молотобойцы", откровенно проваливали матч за матчем и вот, похоже, пришли в себя. Как нельзя вовремя добыли три пункта подопечные Мойеса, показали довольно неплохую игру и ушли из зоны вылета.

Уже в марте должен вернуться в строй Андрей Ярмоленко, возможно, будет легче лондонцам, ведь надо подниматься выше от провала. Хотя следующий соперник у "Вест Хэма" очень не простой - "Арсенал".

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Саутгемптон 3:1

Голы: Боуэн 15, Алле 40, Антонио 54 - Обафеми 31

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Мировая вполне устраивала соперников, которые разместились в середине турнирной таблице, на высокие места они не претендуют и вряд ли опустятся в зону вылета.

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)