Астон Вилла - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Финальные кубковые матчи всегда интересны тем, что их сложно спрогнозировать, а если противостояние проходит в Англии, самый неожиданный результат может нас ожидать. "Ман Сити" и "Астон Вилла" на двоих имеют 11 побед в Кубке лиги, любят они этот турнир, и если вдруг бирмингемцы обыграют манкунианцев, то сравняются с ними по количеству трофеев. Впрочем, такой сценарий считается маловероятным.

Подробнее о матче Астон Вилла – Манчестер Сити читайте в отдельном материале.

Кубок английской лиги. Финал

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла 18:30 Манчестер Сити

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