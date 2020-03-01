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Астон Вилла - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 01.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Уэмбли
Финальные кубковые матчи всегда интересны тем, что их сложно спрогнозировать, а если противостояние проходит в Англии, самый неожиданный результат может нас ожидать. "Ман Сити" и "Астон Вилла" на двоих имеют 11 побед в Кубке лиги, любят они этот турнир, и если вдруг бирмингемцы обыграют манкунианцев, то сравняются с ними по количеству трофеев. Впрочем, такой сценарий считается маловероятным.
Подробнее о матче Астон Вилла – Манчестер Сити читайте в отдельном материале.
Кубок английской лиги. Финал
Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Астон Вилла 18:30 Манчестер Сити
Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол>>
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