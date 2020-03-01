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Капитан Уотфорда Дини: Умышленно сделали Ловрена своей мишенью

Англия
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Трой рассказал о победе над будущим чемпионом

Капитан Уотфорда Дини: Умышленно сделали Ловрена своей мишенью
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Капитан "Уотфорда" Трой Дини рассказал о том, что его команда намеренно сделала своей мишенью защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

"Ван Дейк — первоклассный игрок. На мой взгляд, он находится в пятерке лучших защитников мира. От него сложно что-либо получить — он высокий, быстрый и сильный, поэтому из них двоих ты предпочитаешь играть против того, кто слабее.

Я не хочу проявить неуважение и сказать, что Ловрен является более слабым защитником, но я знал, что с его стороны тоже есть желание бороться со мной. Это свойственно моей игре, и если ты хочешь попробовать бороться со мной, готовься к тяжелому вечеру.

Так и было в случае с первым голом. Он сосредоточился на борьбе со мной, и мы забили гол. Он сосредоточился на борьбе со мной вместо того, чтобы следить за мячом", — цитирует Дини Sky Sports.

Благодаря вчерашней победе "Уотфорд" прервал 44-х матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" в АПЛ.

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В статье: Деян Ловрен Ливерпуль Уотфорд Трой Дини
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