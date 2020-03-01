АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть Эвертон, Тоттенхэм уступает Вулверхэмптону

АПЛ. 28-й тур

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Все же как преобразился "Эвертон" при Анчелотти, невероятный прогресс. И хоть самого итальянского специалиста на последних минутах выгнал арбитр с поля за неудержимые эмоции, он успел передать команде весь свой запас энергии.

Хозяева уверенно начали игру и смогли забить в самом начале встречи. Грубо ошибся де Хеа, подпустил близко Калверт-Льюина, который помешал голкиперу выбить мяч и переправил его в сетку. "МЮ" выглядел не очень убедительно, часто ошибались игроки, возможно сказывался плотный график игр, ведь всего два полных дня прошло после матча Лиги Европы против "Брюгге".

Можно подумать, что слишком много голов забили "красные дьяволы" в еврокубках (5:0 в ворота "Брюгге"), потому что ливерпульской команде не удавалось забить из самых выгодных позиций. Матич, Марсьяль и Фернандеш не реализовали выгодные моменты, затем Игало вышел на замену и упустил два верных момента.

Но на ничью гости наиграли, красивый и точный удар получился у Фернандеша. В равной игре (с примерно равным количеством моментов) компромиссный исход кажется вполне справедливым.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Эвертон - Ман Юнайтед 1:1

Голы: Калверт-Льюин 3 - Фернандеш 31

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 3. Бейнс, 5. Кин, 23. Коулмэн (Сидибе 28), 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 21. Гомеш (Кен 82), 26. Дэвис, 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт (Бернард 63).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Игало 72), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 39. МакТоминай (Мата 72), 17. Фред, 9. Марсьяль (Уильямс 89).

Предупреждения: Калверт-Льюин 41, Дэвис 43, Сидибе 81 - Шоу 41, Магуайр 45, Линделеф 59, Фред 70

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Насколько сильнее выглядели в этой игре в первом тайме хозяева, ровно настолько более предпочтительно смотрелись гости после перерыва. Традиционный осторожный футбол от Моуриньо не приносит успеха "шпорам". Дважды лондонцы выходили вперед, потом старались закрыться, и дважды теряли свое преимущество.

Бергвейн забил в одной из первых по-настоящему опасной атаке "Хотспур". Казалось, что отбились "волки", но мяч попал к новичку "шпор" и он вколотил снаряд в сетку. Довольно быстро гости отыгрались, после флангового прострела кто-то из защитников очень неудачно выбивал мяч, Доэрти оказался в нужном месте в нужное время - 1:1, с близкого расстояния пробил Доэрти.

"Тоттенхэм" снова бросился вперед, перехватил инициативу и смог дожать "Вулверхэмптон". После паса Алли получился хороший удар у Орье.

Во втором тайме подопечные Нуну Санту активизировались и доставили хозяевам массу неприятностей. Жота сравнял счет после скоростного прорыва через центр Доэрти - защита не удержала настолько наглого ирландца. Жота лишь подставил ногу. А затем Хименес воспользовался передачей Жоты, словно детей раскатали лондонцев "волки". Красивая, волевая победа более организованного, целеустремленного и собранного соперника.

Стадион: Тотенхэм Хотспур (Лондон)

Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:3

Голы: Бергвейн 14, Орье 45 - Доэрти 27, Жота 57, Хименес 73

Тоттенхэм: 22. Гассанига, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 24. Орье (Фернандеш 84), 33. Дэвис, 39. Танганга (Ндомбеле 76), 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 20. Алли, 27. Лукас Моура, 23. Бергвейн.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу Руй, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 29. Винагре, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота (Дендокер 79), 37. Траоре (Нету 74), 9. Хименес.

Предупреждения: Ло Чельсо 59, Уинкс 84, Дэвис 84 - Боли 71