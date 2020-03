С поля на носилках, а со стадиона – на костылях. Хавбек Арсенала получил тяжелую травму

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра получил травму в игре ¼ финала Кубка Англии против "Портсмута" (0:2). Уругваец сделал отличный рывок с центра поля на фланг в попытке открыться под передачу партнера, но в момент приема мяча был сбит игроком хозяев.

Video: Arsenal midfielder Lucas Torreira leaving Fratton Park in a leg brace after being stretchered off in the first-half against Portsmouth tonight. [ @MarkyMBryans ] #afc pic.twitter.com/oRpAavVw2c

На повторе видно, что исполнитель "Портсмута" Джеймс Болтон играл четко в мяч, но голеностоп Торрейры неудачно попал в "мясорубку". Лукас был вынужден покинуть поле на носилках и в кислородной маске. Неизвестно, на какой срок вылетел 24-летний футболист сборной Уругвая. Микель Артета после матча отметил, что не знает, "кости ли это, или же проблема со связками". Лукас покидал стадион на костылях.

Lucas Torreira suffered an injury during @Arsenal 's FA Cup win over @Pompey Portsmouth.



Lucas Torreira suffered an injury during @Arsenal 's FA Cup win over @Pompey Portsmouth.



