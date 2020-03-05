Эпичный забег счастливого Тима Крула. Тоттенхэм – Норвич 1:1 (пен. 2:3). Обзор матча и видео голов

Все начиналось хорошо для Жозе: Вертонген распечатал ворота Крула головой после подачи со стандартного положения. Счет 1:0, классический Моуриньо никуда не исчез – хозяева перестроились на футбол от обороны, ожидая шансов на контратаках. Тем не менее, свою возможность за 11 минут до конца основного времени встречи нашли именно гости – Дрмич добил мяч в сетку после удара Маклина. Поединок плавно перетек в серию пенальти, где удача улыбнулась "канарейкам": у них всего один промах (Маклин), а у "шпор" целых три (Ламела, Перрот, Фернандеш). У "Норвича" почти нет шансов остаться в Английской Премьер-лиге на следующий сезон: возможно, стоит напоследок пошуметь в Кубке страны?

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Англии "Тоттенхэм" – "Норвич".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Норвич" 1:1 (серия пенальти 2:3)

Голы: Вертонген (13) – Дрмич (79)