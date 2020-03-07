Микель Артета: Доволен работой VAR и нашей игрой

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Вест Хэмом" в матче 29-го тура АПЛ.

"Я действительно рад, потому что большие команды находят способ выиграть, и мы сделали это.

Когда гол отменили, я сказал: "Все нормально". Затем кто-то из сотрудников отметил, что это гол, момент затянулся, но это был гол, и я очень доволен работой VAR сегодня вечером.

Мы повернули за угол с точки зрения результатов и того, что я хочу видеть. Этот корабль все еще должен повернуть несколько раз, но есть положительные моменты", – рассказал Микель Артета.