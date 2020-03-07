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Микель Артета: Доволен работой VAR и нашей игрой

Англия
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Испанский наставник поделился мыслями после победы над "молотобойцами"

Микель Артета: Доволен работой VAR и нашей игрой
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Вест Хэмом" в матче 29-го тура АПЛ.

"Я действительно рад, потому что большие команды находят способ выиграть, и мы сделали это.

Когда гол отменили, я сказал: "Все нормально". Затем кто-то из сотрудников отметил, что это гол, момент затянулся, но это был гол, и я очень доволен работой VAR сегодня вечером.

Мы повернули за угол с точки зрения результатов и того, что я хочу видеть. Этот корабль все еще должен повернуть несколько раз, но есть положительные моменты", – рассказал Микель Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ "Селаи" (Мексика) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Football.London
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