Рэднапп: Трансфер Бруну Фернандеша преобразил МЮ

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп высказался о роли Бруну Фернандеше в последних успехах "Манчестер Юнайтед".

"Трансфер Фернандеша оказал огромное влияние на команду. Иногда хватает одного новичка, чтобы изменить подход, с которым остальные играют и тренируются.

Мне очень нравится его отношение к делу. В какой-то степени он похож на тренера на поле. Он отлично диктует темп игры и умеет дергать за нужные ниточки в игре команды. Его переход трансформировал игру "Манчестер Юнайтед", – сказал Рэднапп.