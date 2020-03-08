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Рэднапп: Трансфер Бруну Фернандеша преобразил МЮ
Португалец благоприятно повлиял на весь коллектив
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп высказался о роли Бруну Фернандеше в последних успехах "Манчестер Юнайтед".
"Трансфер Фернандеша оказал огромное влияние на команду. Иногда хватает одного новичка, чтобы изменить подход, с которым остальные играют и тренируются.
Мне очень нравится его отношение к делу. В какой-то степени он похож на тренера на поле. Он отлично диктует темп игры и умеет дергать за нужные ниточки в игре команды. Его переход трансформировал игру "Манчестер Юнайтед", – сказал Рэднапп.
Бруну Фернандеш записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах в АПЛ.
Сегодня у португальца будет шанс заявить о себе в большом матче, ведь в гости на "Олд Траффорд" пожалует "Манчестер Сити". Игра стартует в 18:30.