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Рэднапп: Трансфер Бруну Фернандеша преобразил МЮ

Англия
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Португалец благоприятно повлиял на весь коллектив

Рэднапп: Трансфер Бруну Фернандеша преобразил МЮ
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Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп высказался о роли Бруну Фернандеше в последних успехах "Манчестер Юнайтед".

"Трансфер Фернандеша оказал огромное влияние на команду. Иногда хватает одного новичка, чтобы изменить подход, с которым остальные играют и тренируются.

Мне очень нравится его отношение к делу. В какой-то степени он похож на тренера на поле. Он отлично диктует темп игры и умеет дергать за нужные ниточки в игре команды. Его переход трансформировал игру "Манчестер Юнайтед", – сказал Рэднапп.

Бруну Фернандеш записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах в АПЛ.

Сегодня у португальца будет шанс заявить о себе в большом матче, ведь в гости на "Олд Траффорд" пожалует "Манчестер Сити". Игра стартует в 18:30.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Джейми Реднапп
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