Челси - Эвертон 4:0. Разгромом по амбициям Анчелотти

Великолепно начали игру хозяева, забили два мяча, затем дали немного поиграть сопернику, хотя недолго. В самом начале второго тайма всплеск активности подопечных Лэмпарда привел к тому, что "ириски" посыпались и получили "полную корзину голов". Очень уверенно действовали "синие", как в лучшие годы. А "Эвертон" полностью провалил матч, кризис у ливерпульцев более серьезный, чем казалось ранее.

Открыл счет в матче Маунт после прохода по флангу и паса Педро. Классно развернулся (обработал мяч) и слету положил снаряд в ближний угол, вратарь не ожидал и не смог спасти ворота. Счет 2:0 сделал уже сам Педро. Баркли бросил в прорыв испанца, который выдержал офсайдную линию, вышел на свидание с Пикфордом и переиграл его.

В первом тайме Жиру имел возможность забить, уж слишком много ошибок было у подопечных Анчелотти. Время Жиру пришло чуть позже. Из опасных моментов гостей можно выделить удары Ришарлисона и Кальверт-Льюина, впрочем, с натяжкой назовем их острыми моментами.

Жиру все же сделал счет разгромным, но было это во втором тайме. После навеса в штрафную от Виллиана французский нападающий отправил мяч в сетку. А до этого забил Виллиан, самый красивый получился третий результативный выстрел - из пределов штрафной по-бильярдному в самый угол пробил бразилец. За три минуты два мяча оказалось в сетке "Эвертона" и после этого все стало понятно, даже на гол престижа ливерпульцы не наиграли.

Анчелотти явно еще рано думать про Лигу Чемпионов и даже про еврокубки. Проблем в его команде слишком много, возможно, летом необходимо будет серьезно усилиться. А "Челси" неожиданно порадовал, лондонцы могут, если хотят и ловят кураж. Укрепляют "синие" свои позиции в "зоне Лиги Чемпионов".

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Челси - Эвертон 4:0

Голы: Маунт 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру 54

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 8. Баркли, 19. Маунт (Джеймс 60), 47. Гилмор Б., 10. Виллиан (Анджорин 71), 11. Педро, 18. Жиру (Броя 86).

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 19. Сидибе, 9. Калверт-Льюїн (Гордон 76), 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 26. Дэвис (М. Кин 58), 20. Бернард (Уолкотт 46), 7. Ришарлисон.

Предупреждения: Зума 82 - Гомеш 53, Холгейт 90