АПЛ. Лестер выносит Астон Виллу

Любимым городом для команды Роджерса становится Бирмингем. В прошлом матче пять дней назад в Кубке Англии "лисы" обыграли ФК "Бирмингем Сити" (1:0). Теперь на пути "Лестера" оказалась "Астон Вилла". Серию из четырех матчей без побед в Премьер-лиге прервали хозяева, возможно, выходят из пике "лисы".

Как и обычно начал игру "Лестер" с позиции силы, но забить удалось только в конце тайма. Гол получился несколько курьезным. Куда побежал голкипер гостей на 40-й минуте, наверное, он и сам не знает. Хотел Рейна перехватить мяч, но Барнс легко обыграл вратаря (отметим своевременный пас Олбрайтона). Барнс фактически оказался перед пустыми воротами и уверенно пробил, открыв счет во встрече.

Затем на поле появился лучший бомбардир команды – Варди, который отличился с пенальти (Мингс сыграл рукой у своих ворот). Дубль Варди сделал после неуклюжих действий защитников, прорыва по флангу и удара в ближний угол – 3:0. "Астон Вилла" посыпалась.

Разгром оформил Барнс после прострела Олбрайтона. На кураже провели подопечные Роджерса большую часть встречи, словно горели желанием реабилитироваться за прошлые неудачи. Хотели хоть немного добавить оптимизма своим болельщикам и укрепить свою позицию на третьем месте. Впрочем, так и было.

АПЛ. 29-й тур

Главный арбитр: Майкл Оливер

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Астон Вилла 4:0

Голы: Барнс 41, Варди 61 (пен.), Варди 80, Барнс 83

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 25. Ндиди (Менди 83), 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 26. Прат (Тилеманс 76), 14. Ихеаначо (Варди 59).

Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 18. Таргетт, 22. Энгелс, 24. Жильбер, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 11. Накамба, 14. Хурихейн (Девис 67), 27. Эль-Мухаммади (Эль-Гази 63), 20. Самата.

Предупреждения: Прат 71, Ндиди 71, Эванс 76 - Хурихейн 43