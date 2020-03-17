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Челси готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Борнмута
Такая сумма отступных прописана в контракте игрока
"Челси" хочет в выкупить защитника "Борнмута" Натана Аке. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в переходе 24-летнего голландца, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов, прописанных в контракте игрока. "Челси" намерен оформить переход в первых числах июля.
В текущем сезоне на счету Аке 2 гола и 1 результативная передача в 23 матчах АПЛ.
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