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Челси готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Борнмута

Англия
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Такая сумма отступных прописана в контракте игрока

Челси готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Борнмута
Новина українською

"Челси" хочет в выкупить защитника "Борнмута" Натана Аке. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в переходе 24-летнего голландца, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов, прописанных в контракте игрока. "Челси" намерен оформить переход в первых числах июля.

В текущем сезоне на счету Аке 2 гола и 1 результативная передача в 23 матчах АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон) Натан Аке Борнмут (Англия)
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