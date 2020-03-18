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Абрамович бесплатно предоставил врачам отель на территории Стэмфорд Бридж

Англия
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Это сделано для того, чтобы сэкономить время врачей

Абрамович бесплатно предоставил врачам отель на территории Стэмфорд Бридж
Новина українською

Владелец "Челси" Роман Абрамович предоставил лондонским врачам номера в отеле "Миллениум", который находится на территории стадиона "Стэмфорд Бридж".

Сотрудники госпиталя NHS, смогут бесплатно пользоваться гостиницей, сообщается на сайте клуба. Благодаря этому врачи, работающие по ненормированному графику из-за эпидемии коронавируса, будут избавлены от длительных поездок домой и обратно. "Челси" предоставит отель в распоряжение госпиталя на два месяца, этот срок может быть продлён.

Количество используемых врачами номеров будет зависеть от спроса, но потенциально все номера в "Миллениуме" могут быть переданы медицинским работникам.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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