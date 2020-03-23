Арсенал выплатит зарплату сотрудникам клуба, несмотря на остановку сезона

"Арсенал" выплатит деньги сотрудникам клуба и стадиона, которые получают деньги за работу во время матчей.

Лондонский клуб выплатит им зарплату в полном объеме до 30 апреля, несмотря на то, что матчи приостановлены и не будут проводиться в этот срок. Также зарплаты продолжат получать штатные сотрудники клуба.

"Мы искренне благодарны за выдающиеся усилия всех наших сотрудников каждый день. Мы полагаемся на их услуги, чтобы обеспечить нашим болельщикам первоклассные впечатления в дни матчей и другие дни.

Это трудные времена для всех, но особенно – для наших работников на непостоянных контрактах. Этот жест призван облегчить их финансовую неопределенность, в то время как футбол в настоящее время приостановлен до 30 апреля.

Мы с нетерпением ждем возможности вновь поприветствовать футбол на "Эмирейтс" как можно скорее", – заявил директор "Арсенала" Вичай Винкатешам.

Напомним, что АПЛ приостановила сезон до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.