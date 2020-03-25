  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидс зимой мог подписать Ибрагимовича или Кавани
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидс зимой мог подписать Ибрагимовича или Кавани

Англия
(1 голосов)

Но переговоры зашли в тупик

Лидс зимой мог подписать Ибрагимовича или Кавани
Новина українською

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что зимой клуб мог подписать Златана Ибрагимовича или нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

"Со Златаном я общался конкретнее. Он мог придать нам необходимый импульс, но он решил перейти в "Милан". Он был очень честен и открыт со мной.

Нам нужно быть рациональными и действовать в соответствии со стратегией тренера и команды. Я даже не общался с Бьелсой о Кавани и Ибрагимовиче, потому что переговоры не дошли до стадии, когда это имело бы смысл обсуждать", – рассказал Радриццани.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани Лидс Юнайтед Лидс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...