Лидс зимой мог подписать Ибрагимовича или Кавани

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что зимой клуб мог подписать Златана Ибрагимовича или нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

"Со Златаном я общался конкретнее. Он мог придать нам необходимый импульс, но он решил перейти в "Милан". Он был очень честен и открыт со мной.

Нам нужно быть рациональными и действовать в соответствии со стратегией тренера и команды. Я даже не общался с Бьелсой о Кавани и Ибрагимовиче, потому что переговоры не дошли до стадии, когда это имело бы смысл обсуждать", – рассказал Радриццани.