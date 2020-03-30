Ньюкасл может сменить владельца

Суверенный фонд Саудовской Аравии продвинулся в переговорах о покупке "Ньюкасла", сообщает Telegraph.

Как пишет источник, клуб может быть продан за 340 миллионов фунтов. Суверенный фонд Саудовской Аравии уже обратился к руководству английской премьер-лиги, уведомив о намерении приобрести 80 процентов акций "Ньюкасла". Сообщается, что еще по 10 процентов акций получат фонд PCP Capital и инвестиционная компания Reuben Brothers.

Утверждение сделки может растянуться на срок до месяца в связи с пандемией коронавируса, проблема с которой является наиболее приоритетной.