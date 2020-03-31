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Аке не покинет Борнмут ради перехода в Челси
Игроку хорошо и в стане вишен
Центрбек "Борнмута" Натан Аке не намерен покидать клуб в ближайшее трансферное окно, об этом пишет Sky Sports.
24-летний голландец не планирует менять свою клубную прописку, несмотря на интерес "Челси" и "Манчестер Сити".
Напомним, что в подписании игрока заинтересован наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард.
В текущем сезоне на счету голландца 2 гола и 1 результативная передача в 23 матчах АПЛ.
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Инспектор ( )
31.03.2020 в 16:20
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