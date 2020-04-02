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Форвард Тоттенхэма отправился на военные сборы

Англия
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Ранее игрок избежал службы в армии

Форвард Тоттенхэма отправился на военные сборы
Новина українською

Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин покинул Англию, где в настоящее время введён карантин в связи с пандемией коронавируса.

По информации The Sun, 27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Там ему предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели.

Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин Тоттенхэм
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