Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Тоттенхэма отправился на военные сборы
Ранее игрок избежал службы в армии
Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин покинул Англию, где в настоящее время введён карантин в связи с пандемией коронавируса.
По информации The Sun, 27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Там ему предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели.
Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.