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Лаллана может перейти в Саутгемптон
Ранее он уже играл за этот клуб
По информации Daily Express, хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может перебраться летом в "Саутгемптон".
Руководство "святых" хочет вернуть себе 31-летнего англичанина, который станет свободным агентом по окончании сезона.
Напомним, что "Лестер" также заинтересован в подписании игрока.
В текущем сезоне на счету Лалланы 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
02.04.2020 в 19:47
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