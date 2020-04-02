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Лаллана может перейти в Саутгемптон

Англия
(1 голосов)

Ранее он уже играл за этот клуб

Лаллана может перейти в Саутгемптон
Новина українською

По информации Daily Express, хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может перебраться летом в "Саутгемптон".

Руководство "святых" хочет вернуть себе 31-летнего англичанина, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Напомним, что "Лестер" также заинтересован в подписании игрока.

В текущем сезоне на счету Лалланы 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана Саутгемптон (Англия)
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
02.04.2020 в 19:47
Надо-было давно избавиться от этого недоразумения.
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