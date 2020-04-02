Лаллана может перейти в Саутгемптон

По информации Daily Express, хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может перебраться летом в "Саутгемптон".

Руководство "святых" хочет вернуть себе 31-летнего англичанина, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Напомним, что "Лестер" также заинтересован в подписании игрока.

В текущем сезоне на счету Лалланы 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.