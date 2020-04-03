Как в Ливерпуле строят команду будущего

В 2020-м году три игрока мерсисайдцев включены в Топ-50 лучших молодых футболистов мира по версии NxGn 2020, но академия "красных" – это намного больше, чем просто школа чудес. В "Ливерпуле" системный, невероятно качественный и индивидуальный подход в воспитании молодежи, и результаты говорят сами за себя.

Попросите Джеймса Милнера назвать свой любимый момент этого сезона, и есть вероятность, что его ответ не будет таким, как вы ожидаете, - сообщает журналист Goal.com Нил Джонс.

Не его решающий пенальти в последнюю минуту матча против "Лестера" в октябре, ни победа над "Манчестер Сити" на "Энфилде". Забудьте о мерсисайдском дерби в декабре или отменные победы над "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом", "Челси" и "Арсеналом". Нет, Милнер назовет февральский матч, в котором он даже не играл.

"Я никогда не видел его таким счастливым - никогда", - пишет Джонс, вспоминая игру "Ливерпуля" во главе с Нилом Критчли и победу над "Шрусбери" в переигровке четвертого раунда Кубка лиги Англии на "Энфилде". Милнер внимательно наблюдал за поединком. Он был очень взволнован, переживал за молодых парней, за Критчли, и всю команду.

Невероятно важный получился матч для академии "Ливерпуля", когда команда со средним возрастом всего 19 лет и 28 дней, во главе с самым молодым капитаном в истории клуба, одержала победу перед шумной 52-тысячной аудиторией. "Они играли как ливерпульская команда, - сказал потом сияющий Критчли, - я так горжусь ими".

Конечно, это была довольно необычная ситуация, но многие из молодежи "красных" смогли почувствовать вкус взрослого футбола. Примечательно, что в этом сезоне состоялось 22 дебюта в первой команды "Ливерпуля", 21 из которых был в возрасте до 22 лет. И это еще до того, как мы примем во внимание вклад Кертиса Джонса, Педро Чиривелья, Ки-Джана Хувера или, конечно, блестящего Трента Александра-Арнольда.

Повсюду замечательные исполнители. Возьмите Адама Льюиса, левого защитника, который сыграл главную роль против "Шрусбери". Это были первые 90 минут сезона у 20-летнего футболиста, из-за серьезной травмы колена, которая не позволяла ему играть. Он воспитанник "Ливерпуля", с пятилетнего возраста мечтал сыграть на "Энфилде".

Или Том Хилл, 17-летний нападающий с детским лицом, который еще даже не играл за команду U-18, но кто теперь сможет упрекнуть его, что он играл в четвертьфинале Кубка Лиги? Или Лейтон Кларксон и Джейк Кейн, неразлучные друзья, которые теперь могут говорить о той ночи, когда они полностью взяли под контроль центр поля захватывающего матча на "Энфилде". И многие другие, сама команда показала себя с самой лучшей стороны.

Конечно, нет никаких гарантий, что все юные футболисты станут звездами. Есть такое выражение - некоторые в своей карьере поднимаются на лифте, а другие поднимаются по лестнице. Есть Александр-Арнольд, чей подъем был стремительным, и есть многие другие, которые вынуждены строить свою карьеру шаг за шагом, постепенно. Падений и разочарований не избежать. Исследование, проведенное Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) в 2017 году, показало тревожный показатель "отсева", когда пять из шести мальчиков, которые учатся в элитных академиях в 16 лет, к 21 году переставали заниматься профессиональным футболом. Это жестокий вид спорта, и для того, чтобы его покорить, требуется выносливость - как умственная, так и физическая.

"Ливерпуль", конечно, остро осознает такие проблемы. Нил Меллор, нападающий, который выступал за "красных" в период с 2002 по 2005 год, вспоминает, что целью академии было "подготовить нас к тому дню, когда мы покинем "Ливерпуль". Сейчас ситуация совершенно поменялась. Во-первых идет строгий отбор и тщательная работа, чтобы находить и развивать игроков, у кого есть потенциал в первой команде. Во-вторых, чтобы не давать ложной надежды тем, кто никогда не сможет пополнить основную команду.

Также введен предел зарплаты академии в размере 40 000 фунтов стерлингов (47 000 долл. США) в год, хотя клуб могут увеличить зарплату тем, кто быстро прогрессирует до уровня первой команды и заигран в ней.

"Это правильно, - говорит Алекс Инглторп, тренер молодежной команды. - Я видел, как игрокам очень много платили в молодости, и я не могу вспомнить слишком много примеров, когда эти футболисты реализовали свой потенциал. Но я видел игроков, которым платили достаточно, чтобы жить, зарплаты, которые делали их скромными и голодными. У меня есть довольно длинный список таких игроков в большом футболе".

Преимущества этого подхода можно увидеть в развитии таких игроков, как Джонс, который дебютировал в возрасте 15 лет и который играл на очень высоком уровне. Или Уильямс, которого в настоящее время Юрген Клопп считает реальным усилением для первой команды. Оба они прошли все уровни обучения на "ливерпульском пути". Да, вера в себя им помогала, но также тяжелая работа и смирение, понимание того, кто вы есть и откуда вы пришли. Образование - огромная часть этого процесса. Большинство игроков ливерпульской академии посещают Рейнхилл Хай, общеобразовательную среднюю школу в 10 милях от базы "Киркби".

В то же время клуб работает над тем, чтобы игроки были осведомлены о социальных, медицинских, бытовых и практических проблемах. Организованы регулярные посещения музеев и выставок, игрокам рекомендуют читать и изучать новые навыки, будь то кулинария или язык. Занятия предоставляет Академия. Цель этого не только в том, чтобы обучать и предлагать необходимые жизненные навыки, но и в том, чтобы показать перспективу и оценку других возможностей и окружающего мира.

Например, в феврале группа игроков академии посетила Нормандский пляж, один из пяти районов вторжения войск союзников в оккупированную нацистами Францию в 1944 году. До этого команду посетил Бернард Морган, ветеран, который рассказал о своем опыте Второй мировой войны.

Такие визиты предназначены для того, чтобы открыть глаза молодым игрокам, заставить их задуматься о своем жизненном выборе и оценить свои перспективы. Для того, чтобы стать футболистом, нужны жертвы и самоотдача, но так же можно работать на заводе Jaguar Land Rover в Хейлвуде или пройти службу в армии.

В этом году на тренировочной базе в Киркби произойдут значительные изменения. Неожиданный уход Критчли на работу менеджера в клубе первой лиги "Блэкпул" вызовет кадровую перестановку. Ожидается, что высоко оцененный Барри Лаутас возьмет на себя ответственность за команду U-23, а его помощник Робинсон будет работать с группой U18.

Помимо этого, Киркби готовится к прибытию Клоппа и его старшего состава, которые до нынешнего кризиса с коронавирусом собирались переехать в свой новый комплекс стоимостью 50 млн фунтов стерлингов (59,5 млн долларов) этим летом. В результате чего все футбольные команды и игроки разных возрастов будут тренироваться вместе.

Ключевой ход, который, теоретически, должен только помочь продвижению молодых игроков из академии в первую команду. В "Ливерпуль" ищут разные варианты и стараются разумно подходить к воспитанию игроков. Настоящее у мерсисайдцев прекрасно, но и будущее выглядит довольно ярким.

По материалам Goal.com