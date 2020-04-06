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Мойес согласился на понижение зарплаты
Специалист решил помочь клубу преодолеть кризис
Главный тренер "Вест Хэма" попросил урезать ему заработную плату на время приостановки сезона.
Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес счел необходимым сократить свою зарплату на 30%, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса, сообщает The Guardian.
Мойес уже не первый тренер в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты. Хотя пока таких немного, с шотландцем – всего трое. До него на аналогичный шаг пошли Эдди Хау из "Борнмута" и Грэм Поттер из "Брайтона".
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