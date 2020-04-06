Мойес согласился на понижение зарплаты

Главный тренер "Вест Хэма" попросил урезать ему заработную плату на время приостановки сезона.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес счел необходимым сократить свою зарплату на 30%, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса, сообщает The Guardian.

Мойес уже не первый тренер в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты. Хотя пока таких немного, с шотландцем – всего трое. До него на аналогичный шаг пошли Эдди Хау из "Борнмута" и Грэм Поттер из "Брайтона".