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Мойес согласился на понижение зарплаты

Англия
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Специалист решил помочь клубу преодолеть кризис

Мойес согласился на понижение зарплаты
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" попросил урезать ему заработную плату на время приостановки сезона.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес счел необходимым сократить свою зарплату на 30%, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые затруднения, вызванные пандемией коронавируса, сообщает The Guardian.

Мойес уже не первый тренер в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты. Хотя пока таких немного, с шотландцем – всего трое. До него на аналогичный шаг пошли Эдди Хау из "Борнмута" и Грэм Поттер из "Брайтона".

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
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