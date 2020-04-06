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Официально: Ливерпуль отказался от государственной помощи
Быстро изменили свое решение
На прошедших выходных стало известно, что английский "Ливерпуль" переложит большую часть выплат зарплат сотрудникам на государство. Данный шаг был отрицательно встречен в прессе.
Однако уже сегодня исполнительный директор команды Питер Мур признал, что они приняли неверное решение и не будут просить государственной помощи. Также он извинился за подобное решение команды.
#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 6, 2020
Стоит отметить, что "Манчестер Сити" сразу принял решение отказаться от государственной помощи.