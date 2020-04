Официально: Ливерпуль отказался от государственной помощи

На прошедших выходных стало известно, что английский "Ливерпуль" переложит большую часть выплат зарплат сотрудникам на государство. Данный шаг был отрицательно встречен в прессе.

Однако уже сегодня исполнительный директор команды Питер Мур признал, что они приняли неверное решение и не будут просить государственной помощи. Также он извинился за подобное решение команды.

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T