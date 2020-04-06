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Официально: Ливерпуль отказался от государственной помощи

Англия
(1 голосов)

Быстро изменили свое решение

Официально: Ливерпуль отказался от государственной помощи
UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных стало известно, что английский "Ливерпуль" переложит большую часть выплат зарплат сотрудникам на государство. Данный шаг был отрицательно встречен в прессе.

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Однако уже сегодня исполнительный директор команды Питер Мур признал, что они приняли неверное решение и не будут просить государственной помощи. Также он извинился за подобное решение команды.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" сразу принял решение отказаться от государственной помощи.

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В статье: Ливерпуль Питер Мур
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
06.04.2020 в 21:07
Вот что значит культура..
Ответить
0
-2
Ten0N (Leopolis)
06.04.2020 в 21:09
Какая культура? После того как они 0б0срались и их тыкнули туда мордой. Они дали заднюю. Это культура?
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
06.04.2020 в 21:25
Прикинь, ДА! Есть мораль в обществе. Это часть культуры.
0
-1
Ten0N (Leopolis)
06.04.2020 в 21:34
Так бы сразу написал про общество.
0
-1

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