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Саутгейт может выгнать из сборной Англии скандального защитника Ман Сити
Есть преступление - есть наказание
За последние дни защитник "Ман Сити" Кайл Уокер серьезно испортил свою репутацию, когда несколько раз нарушил правила карантина.
Как сообщает The Mirror, подобное поведение не очень нравится Гарету Саутгейту. Наставник сборной Англии может исключить футболиста из сборной Англии.
Пока остается неизвестным, действительно ли пойдет наставник на такой шаг или пытается просто "напугать" Уокера. Отметим, что у сборной "трех львов" на позиции правого защитника есть такие мастеровитые игроки, как Уан-Биссака, Александер-Арнольд и Киран Триппьер.
За Англию Уокер успел провести 48 матчей, в которых не забивал.