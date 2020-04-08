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Моуринью провёл тренировку в парке с игроками Тоттенхэма

Англия
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Среди них был Танги Н'домбеле

Моуринью провёл тренировку в парке с игроками Тоттенхэма
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью был замечен в парке, где он проводил тренировку с несколькими футболистами. Известно, что одним из них является полузащитник Танги Н’Домбеле, сообщает Sky Sports.

В том же парке были замечены ещё два игрока "шпор" — хавбек Райан Сесеньон и защитник Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.

Стоит отметить, что правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра от друг друга.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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