Моуринью провёл тренировку в парке с игроками Тоттенхэма

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью был замечен в парке, где он проводил тренировку с несколькими футболистами. Известно, что одним из них является полузащитник Танги Н’Домбеле, сообщает Sky Sports.

В том же парке были замечены ещё два игрока "шпор" — хавбек Райан Сесеньон и защитник Давинсон Санчес. Они занимались отдельно от группы Моуринью.

Стоит отметить, что правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра от друг друга.