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Садио Мане: Стать чемпионом АПЛ — моя мечта

Англия
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Сенегалец надеется, что ему удастся осуществить мечту

Садио Мане: Стать чемпионом АПЛ — моя мечта
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался о возможном досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

"Я хочу выигрывать матчи и получить титул чемпиона, это было бы мне по душе. Тем не менее, в нынешней ситуации я пойму и приму любое решение, что бы ни произошло. Да, "Ливерпулю" может быть непросто, если клуб не получит титул, но сейчас всему миру еще труднее. Кто-то потерял членов своих семей, а это гораздо более сложная ситуация. Что касается меня, то чемпионство — моя мечта, и я хочу выиграть титул в этом году. Если не выйдет, то я пойму, ведь это часть жизни. В таком случае, надеюсь, что нам удастся выиграть в следующем сезоне, — приводит TalkSPORT слова Мане.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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