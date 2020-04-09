Бруну Фернандеш: При переходе в МЮ самое большое значение имело доверие тренера

Полузащитник Бруну Фернандеш рассказал, что повлияло на его переход в "Манчестер Юнайтед".

Перебравшись на "Олд Траффорд" в январе из "Спортинга", Фернандеш быстро укрепился в составе и стал лидером "красных дьяволов".

"С самого начала я хотел перейти в "Манчестер Юнайтед". Самой важной вещью для меня было, чтобы тренер верил в меня. Мне нужно было знать, что у меня есть поддержка тренера, потому что ты не всегда являешься желанным игроком для тренера, меняя клуб.

Я решил перейти не из-за того, что тренер пообещал использовать меня в матчах. Однако я хотел чувствовать доверие тренера. Я хотел, чтобы он сказал: "Ты будешь вариантом для меня. Я нуждаюсь в тебе". Я не просил гарантий, что он даст мне игровое время. Смысл для меня был не в том. Смысл был в том, что он верил в меня".

"Если тренер верит в тебя, остальное приложится. Мне нужно работать, чтобы закрепить за собой место в команде и продолжать играть матч за матчем. Это самое важное для меня".

"Так что я чувствую доверие со стороны клуба и чувствую доверие со стороны тренера, Оле", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".