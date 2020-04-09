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Артета: Трансферы? Нам нужно быть готовыми ко всему

Англия
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Сейчас и правда непросто делать прогнозы

Артета: Трансферы? Нам нужно быть готовыми ко всему
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, чего он ожидает от возможного окончания сезона.

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"Сейчас у меня в голове два-три различных сценария, с которыми мы можем столкнуться. В зависимости от каждого, можно будет понять, как именно нам нужно действовать.

Трансферы? Нам нужно быть готовыми ко всему. Сейчас мы не знаем, какая будет финасовая ситуация, когда откроется трансферное окно. Есть много вещей, которые не предугадаешь", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, что ФИФА одобрила перенос летнего трансферного окна.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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