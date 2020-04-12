Хамес готов воссоединиться с Анчелотти в Эвертоне

"Эвертон" ведёт переговоры о подписании хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Кроме того, уточняется, что сам колумбийский плеймейкер заинтересован в переезде на "Гудисон Парк". Причиной этому послужил Карло Анчелотти, возглавляющий "ирисок", которых сохранил хорошие отношения с Хамесом после совместной работы в "Реале".

Контракт Хамеса со "сливочными" рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в 32 миллиона евро.