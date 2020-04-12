Ндомбеле может покинуть Тоттенхэм из-за Моуриньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле размышляет о смене клубной прописки, сообщает L’Equipe.

23-летний француз, летом перебравшийся из "Лиона" за 60 миллионов евро, разочарован отношением к себе со стороны Жозе Моуриньо. Особенно хавбеку не понравилось, что его вынудили тренироваться в парке во время карантина.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Барселоны".