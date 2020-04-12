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Ндомбеле может покинуть Тоттенхэм из-за Моуриньо
Французу не удалось найти общий язык с наставником
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле размышляет о смене клубной прописки, сообщает L’Equipe.
23-летний француз, летом перебравшийся из "Лиона" за 60 миллионов евро, разочарован отношением к себе со стороны Жозе Моуриньо. Особенно хавбеку не понравилось, что его вынудили тренироваться в парке во время карантина.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Барселоны".
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