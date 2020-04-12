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Карло Анчелотти: Готовлю пасту, катаюсь на велосипеде и смотрю "Бумажный дом"

Англия
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"Папа Карло" рассказал, чем занимается в условиях самоизоляции

Карло Анчелотти: Готовлю пасту, катаюсь на велосипеде и смотрю "Бумажный дом"
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как проводит карантин.

"Гулять я отправляюсь в Кросби, а кататься на велосипеде – в Формби. Пляж просто фантастический – очень длинный, там можно держать дистанцию. Я получаю там удовольствие. В Италии это все запрещено.

Мне нравится готовить. Я провожу много времени за готовкой – это одна из моих страстей. Мое лучшее блюдо? Паста. Могу приготовить пасту болоньезе, пасту с грибами или пасту карбонара.

Думаю, у меня действительно хорошо получается. Хотя свою собственную пасту пока не готовлю – это следующий шаг.

По вечерам я смотрю сериалы. "Бумажный дом" на Netflix, "Рэй Донован" – на Apple TV. Есть еще хорошие вещи – "Когда они нас увидят" и "Неортодоксальная".

Мне нравится тренироваться. Когда работаю, на это нет времени, так что у меня болят колени, я пытаюсь поправить это сейчас. Мне нравится слышать звук моего велосипеда", – поделился Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) коронавирус карантин
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